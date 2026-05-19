La reacción de Wyoming a la imputación de Zapatero en el 'caso Plus Ultra': "Está metido en un buen jardín"

"Zapatero no es de esconderse y es normal que se defienda, porque son acusaciones muy graves", afirma rotundo El Gran Wyoming, que destaca que "hay que ver cómo avanza la investigación" sobre el expresidente por el caso Plus Ultra.

El juez José Luis Calama ha citado el próximo 2 de junio a José Luis Rodríguez Zapatero como investigado por organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales y tráfico de influencias en el caso de la aerolínea Plus Ultra. Además del expresidente del Gobierno, están imputados en la causa el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli; el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola; el abogado de la compañía, Santiago Fernández Lena; el banquero Luis Felipe Baca y el empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente Zapatero y que le habría pagado por supuestas labores de consultoría.

Según la investigación, Zapatero habría cobrado, presuntamente, dos millones de euros en comisiones y le situaría como líder de una trama de tráfico de influencias. Sin embargo, el líder socialista ha grabado un vídeo negando estas comisiones: "Quiero reafirmar que toda mi actividad público y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad". "Además de ello quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni del sector público en relación con el rescate de Plus Ultra", ha afirmado el expresidente.

Después de ver el vídeo, El Gran Wyoming analiza la situación en el plató de El Intermedio: "Zapatero no es de esconderse y es normal que se defienda, porque son acusaciones muy graves". "A la espera de ver cómo avanza la investigación lo que está claro es que Zapatero está metido en un buen jardín, mucho más grande que el que ha elegido para grabar el comunicado", afirma el presentador de El Intermedio en el vídeo principal de esta noticia, donde Sandra Sabatés da todos los detalles de la investigación.

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