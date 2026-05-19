Cristina Gallego analiza las locas teorías de Pilar Baselga: de los "rituales con niños" a las escuelas como "picadoras de almas"

El estado profundo, las escuelas que animan a los niños a ser gays o la Premio Princesa de Asturias que pinta cuadros con "sangre menstrual" son algunas de las teorías conspiranoicas que Pilar Baselga, la agitadora que llamó "Begoño" a Begoña Gómez, vierte en sus redes.

"Pilar Baselga no es un títere del poder, es historiadora de arte, tertuliana, luchadora antimasonería, activista cristiana, fan de 'Hazte Oír', colaboradora de Alvise y ojalá fuera profesora, así habría salvación para el alma de los niños españoles", ironiza Cristina Gallego sobre la agitadora ultra que llamó "Begoño" a Begoña Gómez y que, tras ser absuelta, ha visto cómo la mujer de Pedro Sánchez ha recurrido la sentencia.

La colaboradora de El Intermedio repasa los 'greatest hits' de la agitadora que aseguraba que "las escuelas son picadoras de almas" y animan a los niños a ser gays. "Tú dejas a tu hijo a las 8:00 de la mañana queriendo ser futbolista y cuando lo recoges a las 14:00 quiere ser la Veneno", comenta Cristina.

Baselga también sostenía que el arte contemporáneo se ha vuelto "repugnante" y que se hacen cuadros "con sangre menstrual", acusando a la Premio Princesa de Asturias, Marina Abramovic, de ser "una bruja" y hacer "rituales con niños": "Ellos cocinan a los bebés y luego se los comen", afirmaba.

Detrás de todo esto estaría el Estado profundo, que según Baselga es "pedosatánico" porque "utilizan a los niños en sus rituales". De este modo, habrían construido una red de túneles con múltiples propósitos como "el abuso y tráfico de personas, granjas humanas, investigación genética, hibridación de humanos con animales", así como tecnologías desconocidas como la antigravedad y la antimateria.

Ante esto, Cristina se pregunta si "es perro sanxe el primer híbrido entre persona y animal" y da las "gracias" a Baselga por "contar las cosas que no quieren que se sepa".

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