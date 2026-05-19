Dani Mateo, sobre cómo Ayuso y Feijóo sabían que a Zapatero le venían "curvas": "O tienen poderes o tienen mano en uno, el judicial"

Dani Mateo se pregunta en este vídeo de El Intermedio "cómo es posible" que, "cuando el caso todavía estaba bajo secreto de sumario, Feijóo, Bendodo y Ayuso ya pronosticaron que algo iba a ocurrir con Zapatero".

Dani Mateo analiza en el plató de El Intermedio la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales y tráfico de influencias en el caso de la aerolínea Plus Ultra. "Lo de Zapatero estaba escrito en las estrellas o en los culos, si eres Benita, la vidente antes conocida como 'Maestro Joao'", explica el periodista en este vídeo, donde destaca que "hay gente con habilidades extrasensoriales que ya se veía venir este escándalo".

Por ejemplo, "los políticos del PP que ven el futuro": "Ellos no son Feijóo, Bendodo y Ayuso sino 'Feijoodamus', 'Bendodis Fuster' y 'la pitonisa Isa'". "Llámales si hay algo que te inquieta o te perturba y, si ahora mismo llama la familia de Zapatero, tiene descuento", afirma el presentador, que enseña en el vídeo cómo "cuando el caso todavía estaba bajo secreto de sumario, ellos ya pronosticaron que algo iba a ocurrir con ZP".

"Les adelanto que vienen curvas", decía la 'pitonisa Isa' mientras que Bendodis Fustera aseguraba que "Zapatero" iba a "ser noticia en las próximas semanas y va a tener que dar explicaciones a los españoles". Por su parte, Feijoodamus aseguraba que empezaban "a haber muchas sospechas sobre el expresidente Zapatero".

"Amantes del misterio, lo veían venir, sabían que algo muy gordo iba a ocurrir a Zapatero en unos días, ¿cómo es posible?", pregunta Dani Mateo, que reflexiona en el plató: "Creo que solo hay una explicación, en el PP tienen poderes o, al menos, tienen mano en uno, el judicial".

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