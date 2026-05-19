Guillermo Fesser afirma que las amenazas de Trump "son grandilocuentes, pero también muy huecas"

El presidente de Estados Unido ha vuelto a manifestar su interés en Groenlandia. Además, ha ampliado sus sanciones a Cuba lo que ha provocado que sufran cortes eléctricos de hasta 22 horas.

Donald Trump sigue con su obsesión expansiva. El presidente de Estados Unidos ha ampliado las sanciones a Cuba y, además, ha vuelto a poner su mirada sobre Groenlandia, reactivando la vía diplomática. Para conocer que hay de real en estas amenazas de Trump, El Intermedio conecta con el corresponsal Guillermo Fesser.

El periodista indica que estan acostumbrados a las amenazas del presidente de EEUU, "son grandilocuentes, pero también muy huecas". Fesser indica que fuentes de la CIA señalan que como vuelvan a bombardear a Irán "se quedan sin armamento".

"¿Cuál es la conclusión de todo esto?", comenta, "Que Groenlandia le está pidiendo a la Virgen de los Remedios que no se acabe el conflicto de Irán porque el ogro va a volver a mirar hacia el Ártico". El periodista señala que las negociaciones, que se acaban de reanudar, "sabemos que no van bien".

Fesser cuenta que "el último desastre" ha sido la visita de Jeff Landry, gobernador de Luisiana, que decidió llevar gorras MAGA para repartir entre los ciudadanos groenlandeses. "No las quiso prácticamente nadie", apunta el periodista, "es más, la mayoría de los vecinos llevaban como contrapropuesta sus propias gorras que decían 'Make America Go Away'".

"La situación es muy tensa porque EEUU parece que lo que quiere es agrandar la base que tienen abandonada después de la Segunda Guerra Mundial y quedársela a perpetuidad", señala Fesser, "como hizo en Cuba con Guantánamo".

Además, también han exigido a este país del Ártico "que le dé la primera opción para la extracción de todos los minerales, del petróleo y del uranio, y la capacidad de vetar a China y a Rusia para que no lo hagan".

El corresponsal indica que las autoridades tienen miedo de que ese plan de ampliar la base "sea al final una disculpa para quedarse con todo, como hicieron en Hawaii". El periodista indica que a Groenlandia le quita el sueño el 14 de junio, el día que Trump cumple años. Como desvela Fesser, Trump estaría desviando fondos que estaban destinados a la celebración del 4 de julio para celebrar ese 14 de junio, "y el temor de Groenlandia es que ellos sean precisamente el regalito".

En cuanto a Cuba, el periodista señala que la gente está "desesperada" debido al bloqueo que están sufriendo. "El problema es que si abren la puerta EEUU puede que igual se encuentren con un plan B tipo la reconstrucción de Gaza con casino, con becerros de oro, con chicas de Epstein y con la vuelta a Batista".

El presidente de EEUU ha cortado el suministro de petróleo, lo que ha provocado que, por ejemplo, en La Habana haya cortes eléctricos de hasta 22 horas, y sobrevuelan aviones militares de manera frecuente con el objetivo de intimidar a las autoridades.

"El director de la CIA, John Ratcliffe, estuvo ahí el jueves, y el objetivo parece que es llevarse a Raúl Castro, igual que se llevaron a Maduro y ponerlo muy cerca en una celda en la prisión de Brooklyn", indica Fesser. Marco Rubio, por su parte, "ha vuelto a presionar a las autoridades, entre ellos a tres generales, y lo que parece que quiere hacer es desmantelar ese tinglado que tiene los militares donde controlan el petróleo y los hoteles".

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