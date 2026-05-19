Gael Rodríguez, alcalde con solo 22 años, sobre los 'haters': "En Facebook tengo cinco que se lo pasan bomba"

Thais Villas charla con estos dos ediles de dos generaciones muy diferentes. Mientras que Paco de la Torre tiene 83 años, Gael tiene solo 22. Ambos le han contado como se enfrentan a su labor en la alcaldía de su municipio.

Thais Villas vuelve con su sección 'Zetas y Boomers' y, en esta ocasión, 'enfrenta' a dos alcaldes: Paco de la Torre, alcalde Popular de Málaga, y Gael Rodríguez, alcalde socialista de Portbou, en Girona. Además de diferenciarse en cuanto a su partido políticos, también pertenecen a dos generaciones muy distintas: de la Torre tiene 83 años, mientras que Rodríguez tan solo 22 años.

Gael llegó a la alcaldía con solo 19 años. Él, en verano, trabajaba en el bar de sus padres. Como cuenta, los camareros, además de servir bebidas, "también son personas que deben escuchar, muchas veces, los problemas de la gente y la gente se sincera". Esto hizo que se diera cuenta que su pasión era servir a la gente y decidió hacerlo desde otro lugar, en su caso, el Ayuntamiento de su municipio, para, de esta manera "poder transformarlo" y desarrollar un proyecto de vida en condiciones en su pueblo.

El malagueño está de acuerdo con Gael ya que indica que en política es clave "estar atento, hablar con la gente, escucharle, conocer sus problemas y tratar de buscar soluciones". En su caso, con 19 años estaba estudiando y, para nada pensaba en ser alcalde.

Ambos son activos en redes sociales. Rodríguez cuenta que él gestionaba las suyas hasta hace un par de meses ya que han recibido una subvención de la Generalitat de Cataluña para contratar a una persona joven en prácticas. De la Torre, por su parte, publica ciertos contenidos, que firma como FTP, "pero los que no van así son, lógicamente, de equipo". Si no debería dedicar más tiempo a eso que a la gestión del municipio.

Villas también quiere saber si tienen 'haters' y cómo los gestionan. "Debéis tener dos tipos: los que hablan por internet y la gente que, por la calle, se os cruza y os dice 'esto mal'", añade la reportera. El socialista indica que en la calle "hay muy poco 'hater'". "En Facebook hay cinco personas, que siempre son las mismas, que se lo pasan bomba", comenta, "son ciudadanos cabreados que sé quiénes son, pero creo que están más cabreados consigo mismos y deben pagar la frustración con alguien".

Rodríguez tiene claro que cuando accedes a cualquier tipo de responsabilidad pública, "creo que, desde un primer momento, has de ser consciente de que la crítica va a estar". El popular, por su parte, indica que a él le encanta el trato con la gente ya que, para él, es algo "muy positivo", pero, en ocasiones, "ocurre que, evidentemente, tienes un problema y hay gente que se planta en la puerta del ayuntamiento a plantear su tema".

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