Wyoming arranca El Intermedio de hoy recordando a un emperador chino que tenía completamente prohibido que se le criticara: "El que lo hacía era condenado a la más terrible de las torturas", explica el presentador en su monólogo.

A propósito de esta historia, Wyoming reflexiona sobre las respuestas de algunos miembros del Poder Judicial que, según el presentador, "reaccionan con verdadera indignación cuando se les habla de 'lawfare'".

"No cabe duda que una democracia sana debe caracterizarse por la separación de poderes y es cierto que los señalamientos de jueces no son aceptables, vengan de los independentistas o de un senador del PP", afirma Wyoming, que recuerda el caso por la financiación de Podemos que, explica, "quedó en nada", así como el de Ada Colau: "No sé si ambos entran en la categoría de lawfare, pero son como el kale y el repollo, si no son lo mismo se parecen bastante".

"El órgano de los jueces debe estar para preservar la institución, pero también para vigilar que la justicia se imparta sin sesgos ni preferencias", apunta Wyoming, que envía un rotundo mensaje al Poder Judicial: "No toda crítica es un ataque ni un señalamiento".