El mensaje de Feli Velázquez a los políticos sobre los desahucios: "Tienen la obligación política de ser la solución"

"Si resulta que esa persona tiene un problema y no puede pagar, no se puede ir a una vivienda social porque no hay viviendas sociales", denuncia la pensionista Feli Velázquez en su entrevista con Andrea Ropero.

Tras el acuerdo que se ha alcanzado en el Congreso de los Diputados para revalorizar las pensiones, Feli Velázquez, la pensionista que gritó en el Congreso después de que no saliera adelante la semana pasada, charla con Andrea Ropero en El Intermedio

Sobre la revalorización de las pensiones, Feli afirma que está contenta: "50 euros son lo que son, pero para los pensionistas que necesitamos esos 50 euros, aunque sea poco". "Es muy importante el hecho de que se hayan dado cuenta que somos pensionistas, no somos tontos", señala Velázquez, que destaca: "Es de justicia porque hemos luchado, hemos trabajado y hemos cotizado para poder tener una pensión digna".

Por otro lado, Feli Velázquez reflexiona sobre la actuación política. "Hay que entender que estamos en una situación económica que ha llevado a muchas familias a que les han quitado la vivienda", afirma Feli, que explica que, "si resulta que esa persona tiene un problema y no puede pagar, no se puede ir a una vivienda social porque no hay viviendas sociales". "Tienen la obligación política de ser la solución", insiste.

Además, pide a los diputados del PP que piensen que para una familia lo más triste es llegar a un desahucio: "Es una situación límite".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.