Ahora

Genocidio en Gaza

¿Qué les espera ahora a los integrantes de la Flotilla tras ser interceptados por Israel?

Los detalles Algunos de los barcos serán remolcados y otros hundidos, según informan fuentes militares israelíes. Y de todo ello se encargará la unidad Shayetet 13, unidad de élite y uno de los equipos más duros del Ejército con una tasa de deserción del 90%.

En Israel ya tienen todo preparado para recibir a los 500 tripulantes de la Flotilla. 600 policías les esperan en el puerto israelí de Asdod, también varias ambulancias y hospitales están avisados por si hubiera que atenderles. A partir de ahí su futuro es incierto.

El Yom Kipur, día de ayuno y reflexión en Israel y el día más sagrado del año judío, no ha impedido que Netanyahu despliegue a 600 policías y 8 ambulancias en el puerto de Ashdod, a 30km del norte de Gaza.

La alerta es máxima frente a la llegada de 45 embarcaciones con cerca de 500 activistas pacíficos cuyo objetivo es atracar en Jan Yunes, donde Israel ha desplazado a la mayoría de la población.

Para ello hay siete hospitales en aviso por si hubiese heridos. "Lo que haremos será como hicimos ayer, subir a cubierta todos para estar bien visibles, con las manos en alto, con los chalecos salvavidas puestos, el pasaporte en el bolsillo, sin ningún tipo de resistencia y sin caer en ninguna provocación", ha indicado la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Algunos de los barcos serán remolcados y otros hundidos, según informan fuentes militares israelíes. Y de todo ello se encargará la unidad Shayetet 13, unidad de élite y uno de los equipos más duros del Ejército con una tasa de deserción del 90%.

Una vez en el puerto, serán detenidos y trasladados a Ketziot, una prisión israelí situada en el desierto del Neguev y que alberga a prisioneros palestinos. Todo un despliegue de fuerzas para impedir que la ayuda llegue a Gaza.

