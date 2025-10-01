¿Qué les espera ahora a los integrantes de la Flotilla tras ser interceptados por Israel?

Todo un despliegue de fuerzas para impedir que la ayuda llegue a Gaza.

Los detalles Algunos de los barcos serán remolcados y otros hundidos, según informan fuentes militares israelíes. Y de todo ello se encargará la unidad Shayetet 13, unidad de élite y uno de los equipos más duros del Ejército con una tasa de deserción del 90%.

Israel se prepara para recibir a 500 tripulantes de la Flotilla con un despliegue de 600 policías y 8 ambulancias en el puerto de Ashdod, a pesar del Yom Kipur. La llegada de 45 embarcaciones con activistas pacíficos, cuyo objetivo es atracar en Jan Yunes, ha generado una alerta máxima. Siete hospitales están en aviso por posibles heridos. Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, ha llamado a evitar provocaciones. Algunos barcos serán remolcados o hundidos por la unidad Shayetet 13. Una vez en el puerto, los activistas serán detenidos y trasladados a la prisión de Ketziot, impidiendo así que la ayuda llegue a Gaza.

En Israel ya tienen todo preparado para recibir a los 500 tripulantes de la Flotilla. 600 policías les esperan en el puerto israelí de Asdod, también varias ambulancias y hospitales están avisados por si hubiera que atenderles. A partir de ahí su futuro es incierto.

El Yom Kipur, día de ayuno y reflexión en Israel y el día más sagrado del año judío, no ha impedido que Netanyahu despliegue a 600 policías y 8 ambulancias en el puerto de Ashdod, a 30km del norte de Gaza.

La alerta es máxima frente a la llegada de 45 embarcaciones con cerca de 500 activistas pacíficos cuyo objetivo es atracar en Jan Yunes, donde Israel ha desplazado a la mayoría de la población.

Para ello hay siete hospitales en aviso por si hubiese heridos. "Lo que haremos será como hicimos ayer, subir a cubierta todos para estar bien visibles, con las manos en alto, con los chalecos salvavidas puestos, el pasaporte en el bolsillo, sin ningún tipo de resistencia y sin caer en ninguna provocación", ha indicado la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Algunos de los barcos serán remolcados y otros hundidos, según informan fuentes militares israelíes. Y de todo ello se encargará la unidad Shayetet 13, unidad de élite y uno de los equipos más duros del Ejército con una tasa de deserción del 90%.

Una vez en el puerto, serán detenidos y trasladados a Ketziot, una prisión israelí situada en el desierto del Neguev y que alberga a prisioneros palestinos. Todo un despliegue de fuerzas para impedir que la ayuda llegue a Gaza.