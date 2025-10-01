Wyoming denuncia la especulación de los fondos de inversión: "Poco a poco, vamos convirtiendo las ciudades en resorts sin alma"

El presentador de El Intermedio considera a estos fondos de inversión los nuevos "buscadores de oro" pero, en su caso, han sustituido el metal dorado por los ladrillos. "No paran ante nada con tal de forrarse", afirma.

El Gran Wyoming comienza El Intermedio hablando sobre la fiebre del oro, Como explica, a mediados del siglo XIX, miles de personas se mudaron hasta California, en EEUU, con el objetivo de "forrarse con la búsqueda de oro", "Dejaban todo lo que tenían para meterse en un río esperando encontrar unas cuantas pepitas que les permitiera vivir el resto de su vida como un rey", añade.

El presentador expone que España también está viviendo su particular fiebre del oro, pero, en nuestro caso, cambiando ese metal precioso por ladrillos: "Fondos de inversión vienen a España con el objetivo de adquirir cientos de pisos para especular, aunque se lleven por delante las ilusiones y proyectos de vida de millones de personas".

"Estos buscadores de oro no paran ante nada con tal de forrarse", añade, "ni siquiera, como hemos visto en Barcelona, se detienen ante unos ancianos que han sido desalojados de la residencia en la que vivían". Wyoming indica que, en Barcelona, que se sepa, ya se han desalojado cinco geriátricos por fondos de inversión.

Wyoming afirma que estos "buscadores de oro" solo quieren "turistas instagrameando vasos de te matcha". "Así, poco a poco, vamos convirtiendo las ciudades en resorts sin familias, sin jóvenes, sin ancianos... y sin alma", denuncia.

El presentador afirma que "cabría esperar que, de una vez por todas, un gobierno que se autodenomina progresista pare los pies a estos nuevos buscadores de oro" y comience a defender los derechos y necesidades de los ciudadanos. "La vivienda puede ser un negocio y una inversión, pero, ante todo, es una necesidad básica".

