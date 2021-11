Después de su entrevista a Pilar Eyre sobre la reina Sofía, Andrea Ropero presenta en el plató de El Intermedio su ya tradicional sección del 'baño de realidad', donde la presentadora muestra a El Gran Wyoming errores del programa de los que se da cuenta la audiencia. Pero esta vez, el fallo no es de Wyoming, ni siquiera de Dani Mateo. Para sorpresa de todos la persona que se ha equivocado es Sandra Sabatés.

"Es absolutamente imposible que Sandra Sabatés cometa un error, es la mujer perfecta", destaca Wyoming, que pide al equipo de El Intermedio recuperar el vídeo en el que Sabatés comete su fallo. La propia presentadora acude a la mesa de Wyoming y Ropero para dar explicaciones. "Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir", afirma Sandra Sabatés, que también tiene un 'dardo' para Wyoming. Puedes ver en el vídeo principal de esta noticia cuál ha sido el error de la periodista y sus disculpas al completo.

