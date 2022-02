La guerra abierta entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y la cúpula del Partido Popular copan la atención de todo el país. También de los ciudadanos, a los que El Intermedio ha preguntado su opinión sobre los presuntos contratos irregulares entre el Ejecutivo madrileño y el hermano de su presidenta, Tomás Díaz Ayuso.

Las respuestas son diversas, pues mientras algunas muestran el apoyo incondicional a Isabel Díaz Ayuso y justifican las presuntas irregularidades alegando que "¿quién no tiene un hermano que haya hecho un chanchullo?" o ponen la mano en el fuego por la presidenta, como hicieron con "Cifuentes, Granados y Aguirre", también las hay que no creen que el espionaje sea algo tan malo. El vídeo sobre estas líneas repasa las mejores respuestas a esta encuesta que, como no podía ser de otro modo, es una de las ya tradicionales 'encuestas manipuladas' de El Intermedio.

