Este miércoles, el Congreso de los Diputados ha 'vivido' un acontecimiento muy importante, la entrada de un joven, con pelo largo, que ha revolucionado la cámara. Lo explica Dani Mateo, que cuenta que David Pareja ha aprovechado que el ministro de universidades, Manuel Castells, ha ido al baño para sentarse en la bancada y no perderse detalle del discurso de Pablo Casado.

Esto ha ocurrido, explica el presentador, justo cuando el líder de la oposición estaba criticando al Gobierno por su apuesta por las energías renovables. "Recuerde que la energía verde no puede ser al mismo tiempo verde, barata y abundante. Si es barata y abundante, no puede ser verde. Pero si es verde y abundante, no puede ser barata...", relata en este vídeo un repetitivo Casado, mientras Pareja no deja de hacer aspavientos y comentarios por lo bajo. "Al ser su primera vez, se ha dejado llevar por las emociones", reconoce Dani Mateo.