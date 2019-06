¿Apoyar un gobierno en solitario del PSOE o repetir elecciones?: Iglesias desvela qué hará si no logra un acuerdo con Sánchez

¿Si Unidas Podemos no logra entrar en un gobierno de coalición con el PSOE, facilitarán aún así la investidura de Pedro Sánchez? Teniendo en cuenta que esto podría llevar a una repetición de elecciones, Pablo Iglesias, entrevistado en El Intermedio, considera que sería una "irresponsabilidad".

"Lo que hay que hacer, antes de empezar a amenazar con elecciones es sentarse a negociar", indica el líder de Unidas Podemos, señalando que ya existen otros gobiernos regionales en los que los acuerdos, tanto para formar gobiernos de derechas como de izquierdas, han dado sus frutos: "Hasta en La Rioja parece que nos podemos poner de acuerdo con el Partido Socialista", defiende el político.

Por ello, insiste: "No hagamos el bruto, sentémonos y negociemos un Gobierno". Un gobierno en el que reconoce que tendrían que "ceder cosas", pero que considera que es la voluntad ciudadana: "Los ciudadanos quieren vernos ponernos de acuerdo, y al menos tenemos que intentarlo".

Si Pedro Sánchez, tras la reunión que tienen el próximo martes, dice que no negocia nada con Podemos, Iglesias explica que preguntarán a los inscritos de la formación para a ver qué deciden, pero advierte: "No creo que ni los inscritos, ni los votantes quieran dar un cheque en blanco, en política no hay regalos".

Aún así, el político considera "extraño que un candidato a la presidencia llegue a la presidencia sin negociar nada", algo que, reprocha Iglesias, ha ocurrido también antes de la audiencia con el Rey: "En lugar de irse a ver a Macron podría remangarse y ganar apoyos con la investidura porque en la última moción de censura nos lo curramos nosotros, a cambio de nada, para sacar al PP".

Otros momentos destacados

Pablo Iglesias ha empleado gran parte de la entrevista en defender una misma idea de cara a la reunión que mantendrá con Sánchez: espera que ambas formaciones puedan llegar a un acuerdo. "Los progresistas haríamos el imbécil si no nos ponemos de acuerdo en un Gobierno", ha asegurado el líder de Unidas Podemos.

Además, en los minutos que ha compartido con El Intermedio, Pablo Iglesias también ha hablado de la crisis interna de Podemos, y ha reconocido que uno de los "errores" de la formación "fue convertir los debates en psicodramas mediáticos".