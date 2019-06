Iglesias habla de la crisis interna de Podemos: "Uno de nuestros errores fue convertir los debates en psicodramas mediáticos"

Pablo Iglesias ha hablado, durante su visita a El Intermedio, sobre la crisis que amenaza a Podemos tras el cambio de puesto de Pablo Echenique y la petición de Ramón Espinar de celebrar un nuevo Vistalegre.

Tras la pregunta de El Gran Wyoming, Pablo Iglesias ha negado que Echenique sea el chivo expiatorio tras los últimos resultados electorales: "Ha hecho un magnífico trabajo, pero también hay que dejar a la gente respirar".

"Ser responsable de Organización es muy duro, él necesitaba rotar y así lo hablamos antes de las elecciones generales. Creo que está bien que en un partido haya rotaciones", señala el líder de Unidas Podemos.

Explica, además, que para combatir los malos resultados del partido han creado "una secretaría de Círculos, porque estaban abandonados; otra contra la corrupción y las cloacas, y otra de Medio Rural".

En cuanto a la petición de Ramón Espinar de celebrar un Vistalegre III, señala que su "cargo está a disposición de las bases siempre", pero "lo que toca ahora es negociar gobiernos": "Después de estas negociaciones sí sería bueno que Podemos haga una conferencia política para debatir los retos de Gobierno".

Sandra Sabatés también le ha preguntado por los compañeros que se han marchado como Carolina Bescansa, Íñigo Errejón o Pablo Bustinduy. Ante esta cuestión, él deja claro que le "gustaría que algunos que se han ido, siguieran" y admite haber cometido muchos errores, como "convertir los debates en psicodramas mediáticos".

Otros momentos destacados

Durante esta entrevista Pablo Iglesias también se ha pronunciado sobre una posible repetición de elecciones. El líder de Podemos asegura que "lo que hay que hacer, antes de empezar a amenazar con elecciones, es sentarse a negociar".

Sin embargo, también ha dejado claro que si Sánchez no negocia con Podemos, preguntarán a los inscritos sobre la repetición de los comicios: "No creo que ni los inscritos, ni los votantes quieran dar un cheque en blanco, en política no hay regalos".

En cuanto a las negociaciones Pablo Iglesias ha señalado al inicio de la entrevista que los progresistas harían "el imbécil" si no se ponen "de acuerdo en un Gobierno".

En cuanto al supuesto deseo de Podemos para conseguir puestos dentro del Gobierno, niega que vaya a pedir una vicepresidencia y señala: "Hablar de sillones antes de hablar de programas en un error".