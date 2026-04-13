Maruja Torres, sobre el Líbano: "Israel envidia su capacidad de resistencia y de volver a empezar"

La periodista, durante varios años, fue corresponsal en este país. Torres considera que en la última invasión de Israel "hay un ingrediente más catastrófico": "El precedente del genocidio de Gaza".

La historia del Líbano está marcada por la guerra. Actualmente está sufriendo los ataques de Israel y Beirut, su capital, está sufriendo, especialmente, esos ataques. Para conocer un poco más cómo está viviendo la población está situación, Andrea Ropero ha podido charlar con Maruja Torres que, durante varios años, fue corresponsal en Beirut y conoce muy bien la realidad del país.

Maruja cuenta que, cuando llegó a este país, le atrapó "su complejidad y lo distintos que son entre ellos". "Con la última invasión de Israel", expone, "todavía se pone peor". La periodista indica que, en esta ocasión, "hay un ingrediente más catastrófico que es el precedente del genocidio de Gaza". "No quieren que la gente vuelva, que la gente a la que han expulsado, los habitantes legítimos, que pueden ser chiitas, pero son seres humanos", añade.

La periodista llego al Líbano, por primera vez, en 1987 y, después, estuvo muchos años con la guerra del año 2006. Torres cuenta que sus recuerdos allí "son muy buenos porque son muy vivaces". "Claro que, cuando la guerra, lo pasas muy mal, pero nunca como esto", indica, haciendo referencia a la situación actual.

Torres se enamoró de la ciudad de Beirut. "La gente es muy acogedora y capaz de reinventarse constantemente", indica. En su opinión, eso es algo que Israel envidia, "aparte del territorio". "Envidian esa capacidad de resistencia y de volver a empezar", señala, "cuando vas de víctima, como ha ido Israel, siempre te jode mucho que otros que sufren mucho tengan capacidad de rehacerse y tirar para adelante".

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