Wyoming responde a Netanyahu: "¿Va a poner el grito en el cielo porque quemen un muñeco cuando su hobbie es explotar niños?"

"Eso es cínico incluso para usted", afirma Wyoming tras los ataques de Benjamin Netanyahu a España. En este vídeo, le 'invita' a reflexionar y sentarse sobre la 'peineta' de El Intermedio "y pedalear".

Benjamin Netanyahu ha elevado el tono contra España, a la que ha acusado de declararle una "guerra diplomática". La tensión ha llegado incluso a las fiestas populares de nuestro país, después de que los medios israelíes se hicieran eco de la tradicional 'quema del pelele de Judas' de El Burgo, en Málaga, que este año tenía como protagonista al primer ministro israelí y que ha sido catalogado de "odio antisemita".

Ante esta situación, Thais Villas, con línea directa con 'José Manuel Albares', le pide a Wyoming de parte del ministro que le ayude a gestionar la crisis diplomática.

Wyoming no lo duda y manda un mensaje a Netanyahu en el que le pide "que reflexione": "¿De verdad va a poner el grito en el cielo porque quemen un muñeco suyo en un pueblo cuando su hobbie favorito es explotar niños en edad escolar?".

"Eso es cínico incluso para usted", comenta el presentador, que invita la líder israelí a sentarse, aunque no para dialogar, sino encima de la enorme peineta que le dedica 'El Intermedio' "y pedalear".

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