'Juan Carlos I' cuenta a 'Barbara Rey' que no vuelve a España por la campaña de la Renta: "Me sale a pagar"

Cristina Gallego y el Gran Wyoming se han convertido en la artista y el rey emérito para mostrar cómo podría haber sido un reencuentro entre ambos en la ciudad del amor.

Juan Carlos I ha recibido un premio en París gracias a sus memorias, 'Reconciliación', pero, además, ha aprovechado su visita a la capital francesa para reunirse con alguien muy especial de su pasado: 'Bárbara Rey'.

La 'vedette' ha recibido al 'emérito' en un hotel de París. 'Juan Carlos I' no ha ido con las manos vacías, ya que le ha llevado la cena: un plato de jamón. 'Bárbara' no puede disimular su desagrado ante el plato, pero el 'emérito' le dice que en Abu Dabi no hay. "Podrías haber traído algo francés que estamos en París", reprocha 'ella', como queso, champán carísimo o un cordon bleu. "He traído una baguette, pero lo vamos a dejar para el postre", responde 'él' con picardía.

'Rey' quieres saber por qué todavía no ha vuelto a España. "Justo ahora que empieza la campaña de la Renta", responde él, "mañana mismo me vuelvo pitando para Abu Dabi, me da igual que estén lanzando pepinazos, si me da alguno me va a doler menos que el borrador de este año, me sale a pagar".

'Bárbara' no entiende cómo le puede salir a pagar, "si estás jubilado, no tienes propiedades porque tu hijo te las quitó todas y, mira, si las placas que llevas en las caderas las tributas como placas solares igual hasta te devuelven".

El 'emérito' explica que le sale a pagar por los derechos de autor del libro. "Son no sé qué de rendimiento del trabajo", añade, "¿del trabajo yo? Venga, no me jodas". Por ese motivo, el 'rey Juan Carlos' tiene claro que no volverá a nuestro país hasta el 30 de junio.

'Juan Carlos' propone a la 'artista' quedarse un poco más en París. "Con suerte me dan otro premio", comenta, "el Roland Garros, que no lo tengo". "Si Nadal ganó el último medio cojo, tú también puedes", responde 'ella'. "Y así le doy la ensaladera a la Sofi, que, como es vegetariana, es el único plato que usa", añade el 'rey'.

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