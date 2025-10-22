Wyoming, del lapsus de Yolanda Díaz: "No ha rebajado la jornada laboral, pero sí ha aumentado las risas en el Senado"

Yolanda Díaz ha sufrido un lapsus al hablar en el Senado afirmando que "queda Gobierno de corrupción para rato". "De coalición para rato", ha corregido rápidamente la ministra de Trabajo.

Dani Mateo, "experto en el caso Koldo", analiza en el plató de El Intermedio "al hombre que amenaza con hacer tambalear los cimientos de Ferraz", Víctor de Aldama, aunque, "de momento, lo único que se tambalea es su credibilidad, día a día". Y es que el periodista explica que "el empresario lleva días concediendo entrevistas a distintos medios a los que suelta todo lo que se le ocurre como que llevaba dinero a Ferraz o que Begoña Gómez tiene nacionalidad dominicana".

"Aldama está on fire", destaca Dani Mateo en el plató de El Intermedio, donde El Gran Wyoming ironiza sobre que "Aldama podría tener razón": "De hecho, un miembro del Gobierno ha cantado". Se trata de Yolanda Díaz, que ha sufrido un lapsus al hablar en el Senado afirmando que "queda Gobierno de corrupción para rato". "De coalición para rato", ha corregido rápidamente la ministra de Trabajo.

Tras ver el vídeo, El Gran Wyoming destaca lo "mal que lo ha tenido que pasar la vicepresidenta" tras este lapsus aunque "hay que reconocerle algo": "No ha conseguido rebajar la jornada laboral, pero sí aumentar las risas en el Senado".

