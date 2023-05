Andrea Ropero se despide de El Intermedio "por un tiempo", pero es por "una buenísima razón": "Me voy por el embarazo, porque no quiero dar a luz aquí y porque el lunes es tu cumple y no te quiero hacer regalo", bromea la periodista, que asegura la continuidad de sus reportajes de la mano de otra compañera, María Avizanda

"Es una periodista maravillosa a la que quiero mucho", asegura a El Gran Wyoming, y le explica que es una de las redactoras del programa. "Tenía muchas ganas de conocerte", responde él, que asegura con no haberla "visto en la vida" porque "los artistas no pisan la redacción": "Ahí están los empleados", bromea.

Eso sí, tras dar la bienvenida a la nueva periodista y antes de despedir a Andrea Ropero con un fuerte abrazo, El Gran Wyoming se asegura de que haya cumplido con una de las cláusulas del "contrato": "Sabes que todos los segundos hijos de los colaboradores del programa se tienen que llamar El Gran Wyoming". "No, porque va a ser una niña", reacciona ella sin poder contener la risa. Conoce a María Avizanda, la periodista que sustituirá a Andrea Ropero en su baja de maternidad en el vídeo principal de la noticia.