Mara Torres, de las palabras de la reina Letizia tras el suicidio de su hermana: "Necesitaba que alguien me dijera eso y fue ella"

"Me dijo que mi familia y yo un día volveríamos a ser felices, y sí, somos felices", confiesa Mara Torres sobre las palabras que le dijo la reina Letizia tras el suicidio de su hermana en 2013.

Andrea Ropero entrevista en este vídeo a la periodista Mara Torres, quien presenta 'Recuérdame bailando', un libro en el que reconstruye la muerte por suicidio de su hermana Ali hace más de una década. Un relato íntimo y valiente para visibilizar una realidad todavía marcada por el silencio.

Cuando falleció la hermana de Mara en 2013, la periodista se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre el suicidio. "Me puse a leer información del suicidio de la Sociedad Española de la Psiquiatría, vi conferencias y dije: ¿Por qué de esto no se sabe nada?", explica a Andrea Ropero, a la que destaca que "es un tema de salud pública".

"Tenía que reconstruir lo que pasó en los días posteriores a la muerte de mi hermana", explica Mara Torres, que reconoce a Andrea Ropero que le entraron dudas sobre si firmaba el libro con su nombre real o con un pseudónimo.

Por otro lado, preguntada por la anécdota que cuenta en su libro sobre su conversación con la reina Letizia, quien también perdió a su hermana por suicidio, Mara Torres confiesa que "necesitaba que alguien" le dijera eso. "Me dijo que mi familia y yo un día volveríamos a ser felices, y sí, somos felices".