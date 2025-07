Mara Torres, sobre el tabú alrededor del suicidio: "Este silencio no nos ha hecho bien"

El Intermedio recuerda la entrevista de Andrea Ropero a la periodista Mara Torres a raíz de la publicación de su libro 'Recuérdame bailando'. En el mismo, la periodista reconstruye la muerte por suicidio de su hermana Ali.

Como contaba a Ropero, cuando su hermana murió se dió cuenta de que no sabía nada sobre el suicidio. "Me puse a documentarme y dije '¿por qué de esto no se sabe nada?'", añadía. En ese momento se dio cuenta de que era necesario visibilizar el tema ya que "es un tema de salud pública" y, por ello, decidió escribir el libro.

En el libro, Torres incluye textos de su hermana que encontró cuando fueron a su casa a recoger sus cosas. "Eran sus pensamientos de los últimos siete años", indicaba. "Me di cuenta de que había un montón de factores de riesgo y de pistas, sutiles pero reales, que parecía que anunciaban que ella tenía algo relacionado con la salud mental", recordaba.

Sobre cómo había gestionado su familia los momentos de rabia o incomprensión ante el fallecimiento de su hermana, la periodista explicaba que habían "hablado muchísimo". "Contar lo que había pasado nos alivió", reflexionaba.

Ropero señalaba que todavía sigue existiendo un tabú entorno al suicidio. Mara explicaba que desde el siglo XIX hay un pacto de silencio por una obra de Goethe en la que su protagonista se suicidaba y eso disparó la tasa de suicidios. "En el libro no existe ninguna posibilidad de idealizar el suicidio", exponía, "pero, creo que este silencio no nos ha hecho bien". "La salud mental y la física tienen que estar al mismo nivel", expresaba.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.