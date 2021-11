Manuel Burque cree que, por coherencia, PACMA "debería de estar presidido por un animal, o por lo menos por 'el Cigala', que es humano, pero también marisco".

La primera pregunta del humorista a la presidenta de la formación, Silvia Barquero, fue clara: "Vengo en son de paz, ¿Me vas a agredir?". Ante la cara de sorpresa de Barquero, Burque aclaraba que "ha visto en la tele que agreden mucho, que interrumpen festejos y que llaman 'asesino' a un niño que se come un bocata de jamón".

La presidenta de PACMA confesó: "Yo he comido jamón. Soy vegana desde hace 20 años y lo último que dejé de comer es jamón, porque vi en el plato los restos de un animal".

Sobre si les preocupan las personas, Barquero aseguraba que sí, pero que "para conseguir una sociedad más justa también hay que considerar a los animales que son nuestros compañeros de planeta". "No estamos tan alejados de ellos", añadía. "¿Me respetas igual que a un pollo?", preguntaba Burque compungido. "Yo te respeto a ti y respeto también al pollo, por eso no me lo como", respondía la líder de la formación.

Es en ese momento en el que Silvia Barquero presentaba a Trudi, una perra apadrinada. "Un cerdo es igual que un perro", afirmaba la política, y Burque insistía: "Los perros están para hacerte compañía, no están ricos como los cerdos".

