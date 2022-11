Andrea Ropero se ha desplazado hasta una manifestación del colectivo LGTBI+ a las puertas del Congreso de los Diputados para protestar por el retraso de la ley trans. Allí ha podido hablar con Encarni y con su hijo Marc, un niño trans, que compartieron con ella cómo ha sido su experiencia.

Marc explica que dijo a sus padres que se sentía un chico a principios de este año y que "me apoyaron siempre, porque tampoco es nada malo". Por su parte, Encarni asegura que lo más complicado fue el principio, ya que "no teníamos información y no sabes ni dónde acudir". Sus amigos, comenta Marc, también lo han entendido, si bien en el colegio ha tenido algún problema con algún compañero de clase, aunque afirma que "han aprendido a tratarme bien".

"Mis notas han mejorado y ahora que he descubierto que me siento chico estoy más tranquilo y mucho más feliz", cuenta Marc, mientras su madre explica que "era un niño con mucho mundo interior, mucha ira y rabia guardada y una vez ya sabe lo que le pasa se ha tranquilizado y va mejor en el colegio". "Hemos pasado muchos momentos complicados con Marc, porque esa rabia no sabía cómo sacarla y lo hacía de forma violenta", comenta en el vídeo sobre estas líneas.