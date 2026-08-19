La conclusión de Isma Juárez tras un acto de Sumar: "Es más fácil encontrarse un lambo en Madrid que un líder para la izquierda"

Isma Juárez asistía a un acto de Sumar en busca de un líder par la izquierda a la izquierda del PSOE. Allí hablaba con Enrique Santiago (PCE), Lara Hernández, Unai Sordo (CCOO)... y el dueño de un Lamborghini.

En su tournée de desayunos informativos, Isma Juárez fue a un acto de Sumar en busca de alguien dispuesto a liderar la izquierda a la izquierda del PSOE.

El reportero de El Intermedio hablaba con Enrique Santiago, secretario general del PCE, que señalaba que "hay que tener confianza" a pesar de que el país "está en una situación de cierta confusión": "Desde lo mal que le iba a Espartaco, con la esclavitud, hasta ahora hemos ganado unos pocos derechos".

Lara Hernández aseguraba estar "probablemente" mejor que la izquierda en general y explicaba que la izquierda a la izquierda del PSOE estaba "en un constante debate, un poco jugando la partida".

También reconocía estar "jodida" por el auto judicial sobre Zapatero, sobre el que consideraba que "hay que dar explicaciones" y se descartaba como líder de la izquierda.

Hernández también compartía cruasán y confidencias con Isma, al que afirmaba que la izquierda "está más fuerte de lo que parece". "Hacía tiempo que no veía a alguien de izquierdas tan optimista", respondía el reportero.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, prefería no posicionarse sobre quién debería liderar la izquierda. De este modo, definía a Gabriel Rufián como "viral", Pablo Bustinduy como "eficaz", Ernest Urtasun como "criterio", Irene Montero como "vigor en el discurso" y Mónica García también como "eficaz" por su gestión de la crisis del hantavirus. "Esto no tiene ningún titular, me está tangando", reaccionaba Isma.

Llegados a este punto, el reportero llegaba a una conclusión: "Es más fácil en Madrid encontrarse un lambo que un líder para la izquierda de la izquierda".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.