Wyoming relata la apuesta de 'Pedro el Bello' por Zapatero: "Si sale bien, gran triunfo, si sale mal... gran cagada"

El Intermedio rescata el relato que hizo el 'juglar' Wyoming sobre cómo estaba afrontando Pedro Sánchez la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Intermedio recupera uno de sus clásicos romances de 'Pedro el Bello', coincidiendo con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Como señalaba el Gran Wyoming, el "apuesto caballero también se enfrentó a todas las desventuras posibles y, aun así, salió triunfante".

El 'juglar' Wyoming señalaba que 'Pedro el Bello' está triste. "Tres cuchilladas le dieron y las tres le hicieron daño", relataba: "La de Koldo fue muy dura, la de Ábalos, peor, casi mortal fue Cerdán más ninguna le mató".

"Pero ahora qué tristeza y desespero, la herida es más dolorosa pues vino de Zapatero", añadía. Este "estimado socialista" resulto ser "lobbista, que no es cazador de lobos sino de buenos dineros". El juglar indicaba que la justicia iba a ser la encargada "de decir si hay delito en este entuerto".

"Pero no se engañe nadie, de momento pinta feo", añadía, "y las gentes progresistas no ocultan su gran pesar, pues no veían a Bambi como a Felipe y Aznar". Wyoming señalaba que 'Pedro el Bello' está furioso. "Tiemblan los socios de izquierda pues ven que el barco se hunde y todo se va a la mierda", exponía.

El 'juglar' indicaba que Pedro está pensando cómo salir de este lío. "Y de repente al buen Pedro se le ocurre algo al instante: si recular ya no puedo, yo voy a tirar p'alante", aseveraba. Así, Wyoming exponía que 'Pedro el Bello' había decidido apoyar a Zapatero y confiar en su honradez, "y si la cosa se tuerce, pues oye... qué se va a hacer".

"Fuerte apuesta el 'Bello Pedro', se la juega al todo o nada, si sale bien, gran triunfo, si sale mal... gran cagada", relataba. El 'juglar' afirmaba que 'Pedro el Bello' había salido de situaciones peores. "Así soy yo, 'Pedro el Bello', aun muerto volví a la vida. Si la fortuna me esquiva, yo la agarro por el cuello", concluía el romance.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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