Luis Figo sorprende a Isma Juárez al reconocer que vio el aniversario de El Intermedio haciendo "zapping": "Enhorabuena"

Un año después de que Luis Figo le dijera a Isma Juárez que no ve El Intermedio porque "sois muy rojos", el reportero vuelve a preguntar al exfutbolista, que en este vídeo le sorprende con su sorpresa.

Un año después, Isma Juárez volvía a la gala de los Premios Laureus con la intención de reencontrarse con Luis Figo, que el año pasado le explicó que no veía El Intermedio porque "sois muy rojos".

El reportero venía preparado en esta ocasión e incluso con un regalo para el exfutbolista: el libro 'Cómo ganar amigos' de Dale Carnegie. Además, contaba con un 'tip' de un excompañero del portugués como Iker Casillas, que le recomendaba que le hiciera "la pelota".

Finalmente el momento llegaba, e Isma le mostraba a Figo la chaqueta verde que se había puesto para "sellar la paz". "Me gusta", comenta el exjugador, mientras el reportero le recuerda que le dijo que le "gustaba más el verde que el rojo".

Isma quiere saber si Figo finalmente ha visto alguna vez El Intermedio a lo largo de este año y, sorprendentemente, el portugués le responde afirmativamente: "El aniversario que habéis tenido. He hecho zapping", afirma Figo, que le felicita por el programa.

El reportero sella finalmente la paz con Figo y le regala el libro, aunque el exfutbolista le explica que tiene "muchos amigos" y "si tienes algún problema, los compras".

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