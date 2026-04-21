Wyoming alucina con la petición de testigos de Hazte Oír en el caso de Begoña Gómez: "¿Es la lista de invitados a una boda?"

El grupo ultra lidera la acusación popular en el caso de la mujer de Pedro Sánchez. Además de pedir 24 años de prisión para ella, han solicitado que entregue cinco declaraciones del IRPF y el CV que presentó en la universidad.

El Gran Wyoming se vuelve a poner la toga para abrir el 'Juzgado de Wyo' y hacer un repaso de las noticias más destacadas del ámbito judicial. El primer caso de la jornada, como cuenta la 'letrada' Sandra Sabatés, versa sobre la declaración de la exsecretaria del ministro de Transportes, que ha declarado este martes por el caso de las mascarillas.

Esta ha asegurado que Jéssica Rodríguez acompañó en varios viajes oficiales a José Luis Ábalos. En total, le acompañó en 13 viajes oficiales de los 293 que realizó el exministro. Además, también ha explicado que Koldo García pagaba los gastos de esos viajes.

"Todo está dentro de la legalidad", indica el 'juez', "él era ministro de Transportes y la transportó en alguno de sus viajes". Y añade: "Koldo pagaba esos viajes, lo que le convierte en un pagafantas, un 'paga fantásticos viajes'". Wyoming indica que el único delito sería que, "si en lugar de un asiento hubiera facturado a Jéssica Rodríguez como equipaje de mano".

El siguiente expediente hacer referencia al caso de Begoña Gómez. La acusación popular, liderada por Hazte Oír, "pide para la mujer del presidente 24 años de prisión", explica Sabatés. El grupo ultra "ve delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida". Además, también piden sus últimas cinco declaraciones de IRPF, el currículum que presentó en la universidad y que testifique como testigo Pedro Sánchez, Félix Bolaños y 110 personas más.

"¿110 personas? ¿Pero esto qué es?", se pregunta Wyoming, "¿La lista de testigos o la lista de invitados a una boda?". El 'juez' indica que, si él fuera Bolaños, "iría al juzgado con una batidora por si hay que llevar regalo".

El último caso que van a ver en este particular juzgado es el del alcalde de Móstoles, "que descarta dimitir tras admitirse la querella en su contra por acoso sexual", indica la 'letrada' Sabatés. En la misma, que también apunta al Partido Popular, se acusa a Manuel Bautista "de presuntos delitos de acoso sexual laboral, delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos".

El regidor mostoleño afirma que esto ha sido "una cacería política". Ha señalado que lleva "75 días aguantando una persecución absoluta, sin tener una sola demanda". Además, señala que el hecho de que se admita esta querella le permite poder defenderse. "Manuel Bautista no va a dimitir", ha añadido. "Bueno, pues no dimita, señor Bautista", comenta Wyoming, "pero culpable es, al menos, de hablar de sí mismo en tercera persona, delito leve con atenuante de 'flipao'".

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