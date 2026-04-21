El PP vuelve al pasado que nunca dejó: Arenas y otros miembros de la cúpula en la etapa de la Kitchen que siguen presentes

¿Por qué es importante? "Me permiten que amablemente decline esta oportunidad que me dan", es la respuesta que ha ofrecido este martes a laSexta el senador Arenas, después de que Bárcenas lo señalase este lunes como conocedor de la caja B del partido.

Javier Arenas, senador del Partido Popular (PP), ha negado conocer la existencia de una caja B en el partido, tras ser mencionado por Luis Bárcenas en un audio supuestamente desaparecido. Arenas, quien fue mano derecha de Mariano Rajoy y vicesecretario general de Política Autonómica y Local durante la operación Kitchen, defiende su desvinculación del caso y asegura haber roto su relación con Bárcenas hace años. Aunque es el único implicado en activo, otros miembros del PP, como Javier Maroto y Martínez-Maíllo, también formaron parte de la cúpula del partido en ese periodo. Con el juicio en curso, el PP busca distanciarse del pasado.

Primero con un "me permiten que amablemente decline esta oportunidad que me dan" y después con un "¿usted cree que yo quiero contestar?", para terminar negando con un "jamás" ser conocedor de la caja B del Partido Popular (PP). Son las respuestas que este martes ha ofrecido ante los micrófonos de laSexta el senador 'popular' Javier Arenas, un día después de que Luis Bárcenas apuntara en la Audiencia Nacional a un audio "desaparecido" en el que saldría salpicado.

Javier Arenas sigue en el Senado, pero también es miembro del Comité de Dirección del PP, pese a que en su día en Génova trataron de limpiarse de cualquier vestigio de la caja B y así reflejar un nuevo PP. Precisamente, Arenas fue uno de los que participaban de las decisiones importantes del partido hace una década, además de mano derecha de Mariano Rajoy.

De hecho, durante la Kitchen ostentó el cargo de vicesecretario general de Política Autonómica y Local, hasta la llegada de Pablo Casado, quien lo relegó a senador raso. Años después y tras la testifical de Bárcenas, ahora se desconoce si su grupo le pedirá el acta. Y es que Arenas defiende que lleva 20 años fuera del Gobierno y que nunca trabajó con Interior. Incluso, afirma haber roto su estrecha relación con Bárcenas hace años. En su día, además, apostó por una salida pactada a cambio de su silencio.

Si bien Arenas es el único en activo implicado en el caso, pues declara el próximo lunes, hay quienes compartían asiento con él en aquella cúpula y que siguen siendo marca PP. Entre ellos, Javier Maroto como vicesecretario Sectorial en 2015 y ahora vicepresidente primero en un Senado que los 'populares' dominan con mayoría. Igual que Martínez-Maíllo, quien sigue como senador por Zamora, pero que entre 2015 y 2018 fue vicesecretario general de Organización.

Los tentáculos de la Kitchen se extendieron entre 2013 y 2016, cuando su actual portavoz en Europa, Esteban González Pons, ejercía como vicesecretario general de Estudios y Programas. De hecho, con ese cargo tuvo que defender al partido y a su presidente en pleno caso Bárcenas. El mismo PP en el que Alberto Núñez Feijóo ya presidía en Galicia, así como la Xunta.

Ahora, llegados al juicio, la directriz es clara: olvidar el pasado. Mientras que Miguel Tellado subrayaba desconocer "lo que pasaba en el gobierno hace cuatro legislaturas", Isabel Díaz Ayuso subraya que se trata de "algo de hace 13 años" y Juan Bravo recuerda que "no están imputados". Lo que está claro, no obstante, es que a veces el pasado regresa y otras nunca se ha ido.

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