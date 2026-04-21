Nuevo escándalo en el deporte italiano: las fiestas postpartido con mujeres prostituidas y drogas indetectables en los controles antidoping

¿Por qué es importante? Entre los clientes de una empresa que operaba como una agencia de eventos hay entre 50 y 70 futbolistas de los clubes de fútbol y un piloto de Fórmula 1.

Un escándalo sacude el fútbol italiano tras revelarse que una empresa organizaba fiestas con mujeres prostituidas y drogas indetectables en controles antidoping, involucrando a 50-70 futbolistas de clubes como Inter, Milán y Juventus. Las noches incluían cenas con champán y fiestas en discotecas, culminando en hoteles de lujo o estancias privadas para garantizar discreción. El paquete postpartido ofrecía escorts y gas de la risa, un anestésico recreativo indetectable. La red, operando como agencia de eventos, también captaba mujeres jóvenes para trabajar como escorts. Aunque deportistas no están investigados, hay cuatro arrestos domiciliarios y se han intervenido más de un millón de euros.

Escándalo en el fútbol italiano, después de que una investigación haya destapado que una empresa organizaba fiestas postpartido con mujeres prostituidas y drogas imposibles de detectar en los controles antidoping. Entre los clientes hay entre 50 y 70 futbolistas de los clubes del Inter, del Milán y la Juventus.

"Durante esas noches, las jóvenes eran invitadas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero con los huéspedes, seleccionados principalmente entre futbolistas profesionales", reza el escrito de la Fiscalía italiana al que han accedido varios medios del país. En concreto, los clientes -la mayoría futbolistas- pagaban miles de euros por cenas en establecimientos con mesas repletas de champán y fiestas en discotecas de la noche milanesa.

Postpartido. Paquete 'todo incluido'.

Después, el itinerario finalizaba frecuentemente en habitaciones de hoteles de cinco estrellas, como el Hotel Me-Il Duca en la Plaza de la República, pero también en estancias propias, que la organización gestionaba para garantizar la máxima discreción. No obstante, la verdadera oferta exclusiva llegaba después con ese paquete postpartido con todo incluido.

"Globos" de gas de la risa

En él se incluían escorts, además del gas protóxido de nitrógeno, conocido como gas de la risa. Un anestésico que se utiliza como droga recreativa, por el estado de euforia que provoca y que, además, es indetectable en los controles antidoping. "Necesitamos globos, estamos en el Duca", dice una de las escuchas publicadas por varios medios italianos.

Los investigadores del caso, adelantado por 'La Gazzetta dello Sport', sostienen que durante años, la red operaba bajo la apariencia de una agencia de eventos con sede en el área metropolitana de Milán. Una empresa que captaba clientes por redes para organizar fiestas en discotecas y otros establecimientos, mientras en paralelo gestionaba la captación de mujeres jóvenes, alrededor de un centenar, como escorts profesionales.

Futbolistas y un piloto de F1

Eso sí, entre los clientes que pagaban grandes sumas de dinero por estas fiestas no solo están futbolistas de los equipos precitados, sino que también futbolistas de los equipos contrarios y hasta un piloto de Fórmula 1. Precisamente un conocido suyo se ponía en contacto con un miembro de esta vergonzosa empresa: "Tengo un amigo que es piloto de Fórmula 1 y quiere una novia de pago. ¿Podemos encontrarla?". Ante ello, la respuesta fue "le enviaré a la brasileña".

Pese a ello y a todo lo anterior contemplado sobre estas líneas, ninguno de estos deportistas aparece como investigado. De hecho, solo hay cuatro personas en arresto domiciliario por presuntamente haber captado a un centenar de mujeres para trabajar como escorts. Además, la Fiscalía ha intervenido más de un millón de euros.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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