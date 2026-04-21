Ana Hernández, profesora, defiende la educación pública: "Es la única que puede garantizar la igualdad de oportunidades"

La docente da clase en el Instituto Julio Verne de Leganés. Hernández fue nominada por sus alumnos para optar a los llamados 'Nobel de la Educación'. Así, ha conseguido situarse entre las diez mejores docentes del mundo.

Thais Villas charla con Ana Hernández, una profesora española que, además de ser la mejor profesora de nuestro país, se encuentra entre las diez mejores del mundo. Ana da clase en un instituto público de Leganés, el Instituto Julio Verne, de Dibujo y, además, es jefa de estudios.

Ana cuenta que para ella, lo que más ilusión le hizo fue que fueran sus alumnos los que la nominaran. Así, siente "mucha responsabildiad de ser, de llevar ese cargo, de ser la primera persona española que está en ese top diez", añade.

Hernández indica que, en sus clases, busca que todo lo que tenga que enseñar tenga una conexión con el universo simbólico que manejan sus alumnos. Por ejemplo, busca ejemplos en letras de canciones actuales para así enganchar a sus alumnos. "Siempre anda buscando con qué puedo conectarlo para que ellos lo comprendan mejor", indica. Así ha relacionado la música de Bad Bunny con la pintura de Van Gogh o la canción 'Viva la vida' de Coldplay con el último cuadro que pintó Frida Kahlo que, además, llevaba el mismo nombre.

La reportera pregunta a la docente si los adolescentes "están hipnotizados con las redes sociales". "Creo que sí que tienen un consumo muy elevado en número de horas hasta que les propones cosas que les interesen más", señala Ana. "Cuando los alumnos están trabajando y están haciendo sus investigaciones no están mirando el móvil", indica, "si les das el lugar para esa reflexión, ese parar y ese trabajemos nuestro punto de vista, no lo necesitan, lo prefieren".

Hernández también preside la Asociación por la Mejora de la escuela pública. La profesora tiene claro que la educación pública "es fundamental, porque es la única que puede garantizar la igualdad de oportunidades". Ana indica que sería necesario contar con los recursos "que nos permitan seguir trabajando para que nuestro alumnado aprenda y tenga el mejor futuro posible". La docente expone que esos recurso no solo tiene que ver con lo económico, "tiene que haber recursos humanos".

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