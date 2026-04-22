Ahora

'DJ Guilherme' une ambos mundos

Dani Mateo y Cristina Gallego demuestran lo bien que 'casan' Iglesia y Bad Bunny: "Yo te quiero bendecir, pa' darte la salvación..."

El papa León XIV y Bad Bunny coinciden en Madrid el próximo 6 de junio, pero no es la primera vez que sus mundos se encuentran. El cura y DJ Guilherme ya hace en sus conciertos versiones del portorriqueño en clave cristiana.

El papa León XIV y Bad Bunny coinciden en Madrid el próximo 6 de junio, pero no es la primera vez que sus mundos se encuentran. El cura y DJ Guilherme ya hace en sus conciertos versiones del portorriqueño en clave cristiana.

El próximo 6 de junio el papa León XIV viene a España, pero es que además su visita coincide con la del "papasito de Puerto Rico", Bad Bunny, que ese mismo día da el primero de sus conciertos en Madrid.

"Mucha gente está preocupada por cómo van a convivir los seguidores de ambos líderes", comenta Dani, que asegura que está todo resuelto porque hay un nexo de unión: el cura y DJ Guilherme.

'DJ Guilherme' montó un auténtico fiestón en Buenos Aires para conmemorar el primer aniversario de la muerte del papa Francisco al son de canciones como "por la mañana café, por la tarde oración, por la noche Dios con su protección".

"Solo le ha faltado añadir lo de por la noche cilicio", reacciona Dani, que pide a la 'monja' Cristina Gallego que le ayude a demostrar lo bien que casan Iglesia y reguetón con su propia versión de un hit de Bad Bunny: "Yo te quiero bendecir, pa darte la salvación, mami no se acerque a mi, yo perreo con el Señor".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra de EEUU en Irán, en directo | Trump afirma que extenderá el alto el fuego hasta que se presente la propuesta iraní y mantiene el bloqueo de Ormuz
  2. El PP compra la "prioridad nacional" de Vox ante su electorado más radical frente a un moderado Moreno
  3. El PP vuelve al pasado que nunca dejó: Arenas y otros miembros de la cúpula en la etapa de la Kitchen que siguen presentes
  4. El exjefe de gabinete de Reyes Maroto asegura que la ministra cerró una reunión con Aldama en Industria
  5. Nuevo escándalo en el deporte italiano: las fiestas postpartido con mujeres prostituidas y drogas indetectables en los controles antidoping
  6. Karol G regresa a España en 2027: tres conciertos en Barcelona, Sevilla y Madrid