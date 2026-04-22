Dani Mateo y Cristina Gallego demuestran lo bien que 'casan' Iglesia y Bad Bunny: "Yo te quiero bendecir, pa' darte la salvación..."

El papa León XIV y Bad Bunny coinciden en Madrid el próximo 6 de junio, pero no es la primera vez que sus mundos se encuentran. El cura y DJ Guilherme ya hace en sus conciertos versiones del portorriqueño en clave cristiana.

El próximo 6 de junio el papa León XIV viene a España, pero es que además su visita coincide con la del "papasito de Puerto Rico", Bad Bunny, que ese mismo día da el primero de sus conciertos en Madrid.

"Mucha gente está preocupada por cómo van a convivir los seguidores de ambos líderes", comenta Dani, que asegura que está todo resuelto porque hay un nexo de unión: el cura y DJ Guilherme.

'DJ Guilherme' montó un auténtico fiestón en Buenos Aires para conmemorar el primer aniversario de la muerte del papa Francisco al son de canciones como "por la mañana café, por la tarde oración, por la noche Dios con su protección".

"Solo le ha faltado añadir lo de por la noche cilicio", reacciona Dani, que pide a la 'monja' Cristina Gallego que le ayude a demostrar lo bien que casan Iglesia y reguetón con su propia versión de un hit de Bad Bunny: "Yo te quiero bendecir, pa darte la salvación, mami no se acerque a mi, yo perreo con el Señor".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.