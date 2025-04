Luis Figo se sincera con Isma Juárez: "No veo El Intermedio, sois muy rojos"

Isma Juárez ha acudido, un año más, a la alfombra de los premios deportivos Laureus. En el evento ha coincidido con alguno de los deportistas más destacados del panorama actual así como otras personalidades. El reportero ha podido charlar con el tenista Boris Becker al cual le ha pedido consejos para jugar contra Novak Djokovic y conseguir hacerle un punto. "No lo hagas", responde el tenista, divertido, "el mejor consejo que puedo darte es que no juegues".

El reportero también le pide a Becker que sea su profesor de tenis. "No te lo puedes permitir", responde él ante la propuesta. "O te tienes que casar con él, no sé si eso es una opción también", responde Lilian de Carvalho Monteiro, su mujer. "La próxima vez tendré que besarte", afirma Isma.

El reportero también charla con Luis Figo. El futbolista, al ponerse al frente del micro de Isma afirma, "soy verde, por ecológico". "¿Tienes coche eléctrico?", le pregunta Juárez. "Híbrido", responde el futbolista. El reportero le pregunta también quién era el más progre del vestuario del Real Madrid. "Yo", afirma el portugués, "soy progresista de los verdaderos, no de los populistas". "¿Cuáles son esos?", pregunta Isma. "Tú los conocerás mejor que yo", responde el jugador.

"Pareces defensa, Figo", añade el reportero, "¿Hemos ganado un seguidor de El Intermedio?". "No, sois muy rojos", responde él. "Mañana nos ves", le sugiere Isma. "No veo laSexta", se sincera el futbolista, lo que provoca la risa de Juárez. "A mí me ha ganado", confiesa el reportero.