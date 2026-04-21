Ana Peleteiro confiesa a Isma Juárez que "odiaba" hacer el test de Cooper: "No me gusta nada correr"

En la alfombra roja de los Premios Laureus, Isma Juárez consigue hablar con estrellas del deporte como Cafú o Ana Peleteiro, que en este vídeo le habla de la presión con la que tenía que hacer el test de Cooper en el instituto.

Isma Juárez ha estado en los Premios Laureus, considerados los Óscar del deporte, donde ha tenido la oportunidad de codearse con algunas de las mayores estrellas del deporte mundial.

Entre ellos, Ana Peleteiro, que le confiesa que odiaba hacer el test de Cooper en el instituto: "Encima iba con mucha presión porque tenía que ganar", comenta la atleta, que explica que en esa época "ya era Ana Peleteiro a nivel comarcal". Hoy en día reconoce que no le gusta "nada" correr y que calienta con "tres vueltas en la pista" y suficiente.

La noche de Isma en los Laureus también tuvo reencuentros, como con Cafú y su mujer. El año pasado hablaron sobre el 'skin care' del futbolista, y en esta ocasión toca conversar sobre la habilidad del lateral brasileño como bailarín de samba, que incluso se anima a mostrarle.

José Luis Martínez Almeida también estaba invitado a esta gala y el reportero de El Intermedio le dio sus condolencias por la derrota del Atlético de Madrid en la Copa del Rey. De paso, aprovechaba para preguntar al alcalde, colchonero confeso, si "es más fácil de consolar el Cholo Simeone cuando pierde la Copa o Feijóo cuando palma las elecciones".

"El único que es inconsolable soy yo cuando perdió en Sevilla", responde Almeida, que le explica que Feijóo "ganó" las elecciones. "Le planteo la pregunta de otra forma: ¿El Cholo no es campeón porque no quiere?", reacciona Isma.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.