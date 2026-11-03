Lluís Orriols afirma que "el problema del PP es Vox": "Está apretándole cada vez más"

Andrea Ropero entrevista en este vídeo de El Intermedio al politólogo Lluís Orriols, que analiza cómo Vox es el mayor problema del PP: "Cuando un partido está viendo cómo pierde la hegemonía en su espacio electoral, eso sí que pone mucho más nervioso".

El politólogo Lluís Orriols charla con Andrea Ropero en este vídeo de El Intermedio sobre la campaña electoral y sobre cómo el accidente de tren en Urda puede afectar a las elecciones del 29N. Orriols cree que "no va a ser determinante" en los resultados: "No pensemos que por una tragedia pueden cambiar cientos de miles de votos o pueden cambiar diez puntos".

No obstante, el experto sí cree "que cortocircuita las estrategias que había en los partidos hasta ahora": "El Partido Socialista se encontró una agenda después de la crisis de vivienda que estaba relacionado con cuestiones relacionadas con políticas sociales. Ahora estamos hablando de cuestiones de gestión, estamos hablando de hasta qué punto un Gobierno tiene unas infraestructuras deficitarias".

"Lo ideal es que el PSOE intente cerrar esta crisis cuanto antes", señala el politólogo, que explica que, "probablemente, hubiese ayudado una dimisión del ministro (Óscar Puente), aunque fuera injusta, se percibiera como injusta". Por su parte, sobre el escenario del PP la cosa cambia. El experto explica que "la derecha lo tiene más fácil" tras la tragedia de Urda: "Cuando un Gobierno tiene síntomas de agotamiento como el que tenemos ahora, lo que puede hacer primero es esperar que ese desgaste los lleve directamente a que haya un reemplazo".

"Es decir, que ya solo la inercia de un gobierno que se desgasta ayuda al que está el que está en la oposición. Por tanto, el Partido Popular debería tenerlo a priori como más tranquilo, verlo como más un reemplazo normal", asegura Lluís Orriols, que destaca que "el problema del Partido Popular es Vox". Y es que el politólogo afirma que el partido de extrema derecha "está apretándole cada vez más en el espacio de la derecha": "Cuando un partido está viendo como pierde la hegemonía en su espacio electoral, eso sí que pone mucho más nervioso".

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