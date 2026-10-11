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Lluís Orriols analiza las opciones de la izquierda para el 29N: "Si nos creemos las encuestas ahora mismo no hay partido"

El politólogo ha recordado la campaña de 2023 en la que el PSOE tuvo un "saldo positivo de cuatro puntos". Sin embargo, afirma que "la mayor parte de la gente no cambia el voto".

Lluis Orriols, en laSexta Xplica

Lluís Orriols ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de las elecciones del 29 de noviembre. El politólogo, en sus palabras, considera que ahora mismo "no hay partido" para la izquierda viendo lo que dicen las encuestas a día de hoy.

"Si nos creemos las encuestas a día de hoy, diría que no hay partido. Si todo cambia no será por un efecto de campaña sino de estimación", ha explicado.

Y es que ha hablado de lo sucedido en la campaña de 2023: "El PSOE tuvo un saldo positivo de cuatro puntos, pero el diferencial con el PP fue de uno".

"En campaña se mueven cosas, pero la mayor parte de la gente no cambia el voto", ha expuesto.

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