Wyoming, a Feijóo tras decir que es "buen gestor": "Yo no presumiría tanto en un partido que tiene a sus espaldas la gestión de la DANA"

Tras escuchar decir a Alberto Núñez Feijóo que es buen gestor, El Gran Wyoming le recuerda que el PP "tiene a sus espaldas las gestiones del Yak-42, el Metro de Valencia o el accidente de Angrois, que ocurrió cuando él era presidente de la Xunta".

Alberto Núñez Feijóo ha pedido que se depuren responsabilidades por la tragedia del accidente de tren en Urda y ha criticado duramente al Gobierno: "Es como si no existiese la responsabilidad política con dos accidentes continuados con más de 115 muertos en la misma línea tras fallar todo lo que puede fallar". "Ya no es que sea evidente que no son buenos gestores, es que dudo de que sean buena gente porque esta actitud es infame, cruel y ruin", ha asegurado el líder del PP sobre el Gobierno socialista.

Además, el PP ha modificado su imagen de campaña añadiendo la palabra "gestión". "España no necesita al frente de sus instituciones a un influencer, necesita a alguien que sepa gestionar y, con toda humildad digo, 'yo sí sé hacerlo'", ha asegurado Feijóo contra Óscar Puente, ministro de Transportes.

Tras escucharle, El Gran Wyoming destaca que "este hombre siempre saca lo que no debería": "Yo no presumiría tanto de buen gestor si militara en un partido que tiene a sus espaldas las gestiones del Yak-42, del Metro de Valencia, del accidente de Angrois, que ocurrió cuando él era presidente de la Xunta, y de la DANA".

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