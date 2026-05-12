Laura Pato afirma que Wyoming sería un ático en Chueca: "Tendría terraza para recibir a mucha gente"

Inés Rodríguez propone un juego a la creadora de contenido: le da el nombre de varias personalidades públicas y Petit Patito debe decir qué piso serían. Descubre sus elecciones en el vídeo principal.

La creadora de contenido Laura Pato, conocida como Petit Patito, ha charlado con la reportera más inusual de El Intermedio, Inés Rodríguez, sobre la vivienda en nuestro país. La reportera, además, ha aprovechado el ojo que tiene la joven sobre el mercado inmobiliario para proponerle un juego.

"Yo te digo una personalidad pública y tú me dices qué tipo de piso sería", desvela Inés. La primera es, justamente, ella ya que, como confiesa, es "una egocéntrica". Laura le dice que la ve como "un piso en Chamberí, un primero, pero con mucha luz, con vistas despejadas".

"En un primero igual me entran cucarachas", se lamenta Rodríguez. "Bueno, es un mal menor", responde Pato entre risas. "Vale, no puedo ser perfecta", se conforma la reportera. Después, Laura debe decir qué piso sería Jacob Elordi.

Para ella, el actor sería un piso "en la zona de aquí del Palacio Real". "Me suena de verla en Idealista y sé que es muy cara", comenta, "tendría los techos muy altos y con muchas molduras". El siguiente es Alberto Núñez Feijóo.

El líder popular, para Laura, "será una casa en Os Peares, reformada, costó mucho dinero, pero no le luce". "Me gusta mucho esta referencia", afirma Inés. El último en someterse al análisis de Pato es el Gran Wyoming.

"Tiene que ser un piso en el centro de Madrid, en Chueca", comenta la creadora de contenido. Pato añade que sería un ático con terraza, "para recibir a mucha gente, me lo imagino así".

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