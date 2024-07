El Intermedio recupera esta sección de Lamine Thior. El activista dedicaba 'Microracismos' a uno de los principales problemas a los que se enfrentan la mayoría de inmigrantes: "La discriminación en el acceso a la vivienda". Como indicaba, "los extranjeros no solo sufren el rechazo frontal a la hora de alquilar, sino que padecen formas más sutiles de discriminación, como pedirles más garantías, un exceso de documentación o clausulas abusivas".

En cuanto a los motivos por los que los inmigrantes sufren esta discriminación son variados. Lamine daba la bienvenida al "Casino de los prejuicios", entre los que destacaba el acento, los rasgos faciales o la indumentaria, como uno de los motivos por los que son discriminados los inmigrantes a la hora de acceder a un alquiler, unido a la supuesta precariedad. Además, el colaborador indicaba que las más discriminadas son "las mujeres migrantes, monoparentales y con hijos".

"Para saber si todo esto es cierto hemos hecho un experimento, he llamado por teléfono para alquilar un piso, lo he hecho con acento español, obviando mi nombre real, mi procedencia y mi color de piel", exponía Thior. En esta ocasión, la persona al teléfono no muestra problemas con él. En otra llamada, el activista pone acento de África del Oeste y, en esta ocasión, le dicen que el piso ya está alquilado. Llama, de nuevo, con acento español y, de nuevo, la respuesta es positiva y le permitirían ver el piso.

"Ya lo veis, acceder a una vivienda en España, siendo inmigrante es una odisea, si no, ¿por qué creéis que Michael Jackson se operó para parecer blanco? Porque quiso vivir en Malasaña", concluía el activista.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.