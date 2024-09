Thais Villas sale a a la calle para debatir con los ciudadanos en 'Hablando se enciende la gente' sobre la crisis migratoria: "¿Hay un problema con la inmigración en España?". "Yo opino que no", afirma una señora, que destaca que aunque "en Canarias y Ceuta están muy tensionados porque no paran de llegar y no hay sitio", "si lo repartiéramos entre todos sería otro tema". Además, la señora destaca que los migrantes "son necesarios porque hacen falta puestos de trabajo que se cubran y que no se están cubriendo".

Por su parte, otra mujer defiende que esa gente le da "muchísima lástima porque una madre para mandar a su hijo al mar tiene que estar desesperada" y explica que su hija es migrante en otro país. "Mi hija trabaja en Islas Caimán y me gustaría que no la traten como tratamos aquí a los inmigrantes", explica. Por otro lado, un joven señala que "siempre hay un lado bueno y un lado malo de la historia": "El lado bueno es que cubren puestos de trabajo, y eso nos viene muy bien". Sin embargo, también reconoce que "el lado malo tiene dos partes": "La primera, que hay un montón de inmigrantes explotados que cobran 500 euros al mes y, por otro lado, los inmigrantes que delinquen y en vez de quedarse a aportar y a sumar al país, lo estropean".

Esto hace que "un montón de personas miren a los inmigrantes como algo malo", insiste el chico, que reflexiona en el vídeo principal de esta noticia: "Si nos vamos a preguntar a las familias de chicos apuñalados por inmigrantes te van a decir que sí es un problema".