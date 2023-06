Isma Juárez ha salido a la calle para conocer los planes de verano de los jóvenes españoles y, sobre todo, si le cuentan a sus padres lo que realmente hacen cuando salen de casa. Así ha recogido todo tipo de testimonios, desde un chico que asegura haber salido "cinco días de fiesta sin pasar por casa ni dormir" en Mallorca, hasta una chica que le explica que "le conté a mis padres que iba a salir al centro y me fui a un pueblo perdido de la mano de Dios y no volví en una semana".

Otra joven reconoce que "salí de fiesta en el bautizo de mi primo y les dije a mis padres que tomé muchas menos copas de las que bebí". "No saben que me subí al escenario y canté", afirma la chica, a la que incluso le queda una cosa más que confesar: "Fui a un sitio y les dije que me quedé en otro. Acabé en otro pueblo con los amigos de mi primo, en una piscina", explica en el vídeo sobre estas líneas.

Para poner fin a esta mentira, el reportero de El Intermedio le pide a la joven que le diga la verdad a su padre en directo: "Eso ya me lo imaginaba yo, porque no tenías cobertura", le responde el progenitor. "Se ha enfadado", apunta la chica, a lo que el reportero comenta que "acabamos de hipotecar tu viaje a Sanxenxo".