Una joven de barrio rico tras enseñar su rejol de 5.000 euros: "Cuando me gusta algo, ahorro y me lo compro"

Thais Villasse desplaza hasta un barrio rico y un barrio obrero para descubrir si a sus vecinos les gusta "adornarse mucho" para salir a la calle. "Depende de dónde vaya", afirma una mujer de barrio rico, que asegura que es de "arreglarse" porque en su familia son joyeros: "Depende de dónde vaya me pongo más o menos".

Por otro lado, una vecina de barrio obrero confiesa que le gustan las joyas, "pero a veces no se pueden pagar". Además, aunque lleva joyas de oro, explica que "el oro ha subido mucho de precio" y que el otro día una tuerca de oro le costó 17 euros.

Por su parte, una joven extranjera que estaba en el barrio rico explica a Thais Villas que lleva todas las joyas "de oro y diamantes": "El reloj lo compré hace poco aquí y me costó 5.000". "Las otras joyas las compré en Colombia", afirma la mujer, que detalla que tiene dos relojes de marca: "Un Rolex y un Cartier". "Cuando me gusta algo, ahorro y me lo compro", afirma la joven, que explica que tiene "diamantes, blancos y azules, esmeraldas y aretas" de lujo.

Por último, preguntada por Thais Villas sobre si le queda algo por tener, la mujer afirma tajante: "Más diamantes".