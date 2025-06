Un hombre de barrio rico no quiere contar a Thais Villas cuánto vale su reloj: "Qué curiosa eres..."

Thais Villas visita un barrio rico y un barrio obrero para hablar sobre joyas. La reportera quiere saber si sus habitantes son aficionados a estos completos y, de ser así, que piezas poseen. Una mujer le cuenta que cuenta que no es de llevar muchas joyas, que depende de dónde vaya.

"Siempre llevo pendientes, collares y sortija, alguna que otra", cuenta a Thais. La señora también suele llevar reloj. "Mi familia son joyeros", desvela, "entonces...". Una señora de barrio obrero, por su parte, confiesa que es muy sencilla. "Sí llevo pero, lo básico", explica. La mujer afirma que, aunque le gustan las joyas, "a veces no se pueden comprar".

Un hombre de barrio rico, por su parte, explica que no es muy "de adornarse" pero, sí que le gusta llevar un buen reloj. El hombre cuenta a Thais que lleva un reloj Patek Philippe pero, no le quiere decir cuál es su coste. "¡Qué curiosa eres!", le dice. La reportera insiste y le pide una horquilla de precio. "Puede costar entre 5 y 16...", desvela. "16...", concluye la reportera.

En un barrio rico, un hombre explica a Thais que solo lleva un reloj. "Me costó barato, 30 euros", indica. Otra chica de barrio rico, por su parte, lleva, en ese momento, pendientes, un collar, reloj y un anillo. "Todo es de oro y diamantes", indica. La reportera pregunta cuánto dinero lleva encima con todos sus complementos. "El reloj me costó como 5.000 y las joyas las compré en Colombia y, no sé, ¿1.000? No sé el total", indica.

Una joven de barrio obrero, por su parte, lleva unos 100 euros en joyas. "Llevo un collar que me lo cogí en rebajas que me costó 20 euros, los pendientes 30 y algo, los anillos a 10 euros cada uno y el reloj 50", explica la chica. "Es todo bisuta", añade Thais. "Sí, bisuta de la que se puede permitir una persona de este barrio", responde la chica.