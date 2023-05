Ucrania quiere cerrar filas con la OTAN. El país liderado por Zelenski ha solicitado la entrada en la Alianza y el propio secretario general, Jens Stoltenberg, ha insistido en que el futuro de Ucrania está dentro de la Alianza Atlántica, a pesar de haberse mostrado cauto con su ingreso antes de que venza a Rusia.

Un hecho sobre el que Josep Borrell se ha mostrado tajante en una entrevista para El Intermedio: "Eso no depende del secretario general de la OTAN, sino de los miembros de la OTAN".

"No está sobre la mesa", ha remarcado el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que ha asegurado que "nunca ha habido misiles de la OTAN en Ucrania y que Ucrania ya pidió entrar hace mucho tiempo y se le dijo que el proceso de adhesión no está sobre la mesa". "El proceso de adhesión no lo estaba antes tampoco", ha zanjado.

No obstante, ha utilizado un conocido refrán para remarcar la entrada de Finlandia y Suecia: "Cuando veas las barbas de tu vecino... eran países neutrales que nunca han querido saber nada de la OTAN, pero cuando han visto que Rusia invade Ucrania han dicho 'la única manera de garantizarnos seguridad es ser miembros de una Alianza y se han apresurado a pedir entrar".