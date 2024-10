Andrea Ropero ha podido charla con Josep Borrell, Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, tras la escalada bélica que se está viviendo en Oriente Próximo. Este valora "con grave preocupación" los últimos acontecimientos que han sucedido. "En la Asamblea General de las Naciones Unidas todo el mundo se esforzaba en evitar un ataque de Israel a Líbano y, mucho más aun, una intervención armada", afirma, "pero hasta ahora Netanyahu no ha hecho caso a las peticiones de la comunidad internacional y la reacción de Irán la hemos condenado".

Sobre si estamos a las puertas de una guerra a gran escala, Borrell expone que siempre se está a tiempo de evitarlo. "No sabemos hasta donde va a llegar pero si juzgamos la experiencia del pasado esto sin duda puede ser una guerra de larga intensidad", expone. "La gran cuestión es de qué manera puede involucrarse Irán en esta guerra", añade.

Ropero expone que la comunidad internacional "no ha parado los pies" a Israel después de que haya "arrasado Gaza, haya invadido el sur de Líbano y no parece rehuir la posibilidad de una guerra abierta con Irán". "¿Está el gobierno de Netanyahu fuera de control?", pregunta Andrea. Borrell expone que las Naciones Unidas, en algunas ocasiones, ha estado bloqueada por los vetos del Consejo de Seguridad. "Pero en el Consejo de Seguridad se ha llegado a un acuerdo para parar la guerra", indica. "Llevamos semanas donde se dice que 'mañana va a haber un acuerdo' y este no llega", añade. "Los muertos se acumulan y, para evitarlo, hay que empezar por el foco del problema: el alto el fuego en Gaza", expone.