Eva Aladro, catedrática de la Complutense, sobre los recortes de la Comunidad de Madrid: "Estamos viviendo con una soga al cuello"

La Universidad Complutense atraviesa un momento crítico tras pedir un préstamo a la Comunidad de Madrid para poder sostenerse. La catedrática Eva Aladro alerta de la falta de financiación, los problemas para mantener la docencia y el impacto en la investigación y el alumnado.

Andrea Ropero ha entrevistado a Eva Aladro, catedrática de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, para conocer en qué situación se encuentra la institución tras verse obligada a pedir un préstamo a la Comunidad de Madrid para poder mantenerse ante los recortes presupuestarios del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

"Estamos viviendo con una soga al cuello. No tenemos una financiación adecuada, hay problemas para pagar las becas, para pagar a los profesores, para las infraestructuras", lamenta Aladro.

La catedrática recuerda que la Complutense es "la universidad donde estudian el 75% de los jóvenes de Madrid y de donde sale el 95% de la investigación de Madrid". "Esto es como el cerebro de la sociedad española… atacar al cerebro es producir la muerte de lo que es esta sociedad", añade.

La falta de recursos económicos afecta directamente al avance educativo de los alumnos. Cuando un profesor enferma, no puede ser sustituido. "Eso es grave, porque los alumnos se pueden encontrar con dos o tres semanas sin un profesor", explica Aladro.

Además, denuncia que las ayudas destinadas a investigaciones tardan demasiado en llegar y que, en muchos casos, son los propios profesores quienes deben adelantar dinero de su bolsillo para poder seguir con sus estudios.

La catedrática asegura que se está viviendo "un estrangulamiento a la universidad que no tiene ningún sentido", especialmente cuando en la Comunidad de Madrid "hay riqueza y dinero para sufragar cosas".

