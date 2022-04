El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, habría pactado con el futbolista Gerard Piqué una comisión millonaria por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Así lo revelan audios y documentos a los que ha tenido acceso 'El Confidencial' y que detallamos en el vídeo.

En septiembre de 2019 la RFEF cerró trasladar la celebración de la Supercopa de España a Arabia Saudí, un acuerdo que suscitó crítica por llevarse un evento español a una dictadura y que Rubiales trató de justificar como una forma de "transformación social" de ese país. Así, y según los documentos publicados, esta operación habría sido un muy buen negocio para la federación y para el futbolista del Barça, Gerard Piqué, que sirvió de intermediario.

En ese acuerdo, y según cuenta ese diario, la RFEF habría presionado a Arabia Saudí para que abonara un total de 24 millones de euros al jugador para que se disputara así el torneo. En uno de los audios Rubiales le da la "enhorabuena" a Piqué tras conseguirlo y continua así: "Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites".

Gracias a ese acuerdo, una empresa de Piqué, Kosmos Holding, se habría llevado cuatro millones de euros anuales, como aparece en un anexo al contrato que también se documenta en la publicación. Rubiales negó la existencia de ese anexo ya en 2019, cuando dijo a los medios de comunicación que la Federación no había pagado ninguna comisión, y que desconocía si los saudíes lo habían hecho, además de afirmar que no era "quién para hablar de los demás". Negociar o cobrar comisiones va en contra del código ético de la RFEF.

Sí admitió, en una rueda de prensa en la que anunciaron la nueva sede de la competición, que la empresa de Piqué había intervenido en las negociaciones, explica El Confidencial.

En cambio, y a partir de esta publicación, sí que conocía la existencia de la comisión, pues así se lo hace saber el propio Piqué en otro de los audios que maneja El Confidencial, donde le dice a Rubiales que "no la pagaríais vosotros, la pagarían ellos", en referencia a los saudíes.

Tanto se sella la mencionada comisión que en el contrato establece que la RFEF podría rescindirlo si estos no la abonaban. Aun así, Piqué se inquieta cuando se acerca la fecha de pago y le pide a Rubiales que amenace incluso con no acudir a la presentación de la Supercopa si no se ejecutaba el pago.

Es más, otro audio desvela cuán importante es la cuestión de rentabilizar el torneo para el futbolista: "Pero es que antes de hacerlo en España, que no vais a sacar ni tres, o sea, es que es para pensárselo si es un tema de dinero, ¿eh?".

Casualmente Rubiales denunció ante la policía el robo de toda esta información apenas cuatro días antes de la publicación del Confidencial. La RFEF publicó un comunicado en el que aseguró haber sido víctima de un ataque informático en el que se habría sustraído información de sus cuentas de correo electrónico, conversaciones privadas de WhatsApp y otra documentación.