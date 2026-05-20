Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal, sobre el auto contra Zapatero: "Una cosa es que te investiguen y otra que te atribuyan una responsabilidad"

Andrea Ropero entrevista a Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal, que valora el auto de imputación contra Zapatero: "Atribuirle una relación tan sumamente intensa con los hechos investigados no es frecuente".

Andrea Ropero profundiza en el auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero con Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal, que se muestra "sorprendido por la cantidad de veces que se le atribuye al expresidente la cúspide de una estructura de corrupción".

En su opinión, "atribuirle una relación tan sumamente intensa con los hechos investigados no es frecuente ni muchísimo menos": "Una cosa es que te investiguen y otra que ya te estén atribuyendo directamente una responsabilidad", afirma el experto, para el que "eso es más materia de una sentencia condenatoria, pero no de algo tan embrionario como auto de imputación".

Más que actividad delictiva, Nieva ve "actividad que hay que investigar", pues considera que "parece haber una actividad de ocultación de activos". Sin embargo, no ve que "eso haya sido ordenado por quien se dice que ha sido ordenado".

Respecto a los mensajes que apuntan a Zapatero como líder de la trama, Nieva lo compara con los audios de Rubiales y Piqué en los que hablaban de la mediación del rey emérito: "Es una conversación de personas que están cerca de alguien, pero otra cosa es que ese alguien se preste a hacer según qué", explica.

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