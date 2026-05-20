Una señora cuenta que su marido lo primero que hizo con su primer coche "fue darse un golpe": "Lo dejó como un acordeón"

La reportera ha preguntado a varios usuarios de un Centro Municipal de Mayores si recuerdan cuál fue el primer coche que tuvieron

Thais Villas ha visitado el Centro Municipal de Mayores Loranca para charlar con alguno de sus usuarios sobre los coches para saber qué recuerdos tienen sobre su primer coche o cuando se sacaron el carné de conducir.

La primera pregunta de la reportera es cuántos coches han tenido. Amador le cuenta que han tenido más de diez. "Eran de tercera mano, entiéndelo", responde María, su mujer, provocando la risa de Villas. "Se nos quedaban por el camino", explica. Su marido cuenta que el primer coche que tuvieron fue un Simca 1000.

"No, Amador", replica María, "antes de tener de tener a los niños tuvimos otro coche". "El primer coche que tuvimos fue el 850 de tu hermano, que era de tu hermano", aclara él, "era prestado". "No me hace caso nunca", comenta, Amador, "y, al final, termino diciendo 'sí, mi amor, lo que tú digas'".

Pepe cuenta que ellos tuvieron un Simca 1000 200 blanco. "A los tres meses se fue, cogió una curva y dejó el coche como un acordeón", recuerda Conchi, su mujer. "¿Qué es lo primero que hicistéis con ese coche?", pregunta Villas. "Lo primero que hizo fue darse el golpe", responde Conchi, entre risas.

"No hombre, no, lo primero que hicimos fue irnos a dar una vuelta por Madrid", responde Pepe. Ella añade que también se fueron a Aranjuez con unos amigos. "Cómo iría que el de la otra pareja", recuerda ella, entre risas, "fue a encender el cigarro y de lo nervioso que iba tiró el mechero por la ventana". Pepe explica que conducía muy rápido.

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