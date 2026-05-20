'Loli', muy disgustada con la imputación de Zapatero: "Es que si me dices Ábalos que sí tenía cara de canallita..."

Cristina Gallego se convierte en la seguidora del presidente del Gobierno para analizar la reciente imputación del expresidente socialista por parte de la Audiencia Nacional.

La reciente imputación de José Luis Rodríguez Zapatero "ha caído como un jarro de agua fría en las filas socialistas", señala el Gran Wyoming. Pero, como anuncia el presentador de El Intermedio, el programa cuenta con "la mayor sufridora de todas": 'Loli, la última sanchista'.

Esta no puede evitar su tristeza ante lo que ha ocurrido. "Menudo disgusto llevo", se lamenta, "por favor, Zapatero, es que si me dices Ábalos que sí tenía cara de canallita...". Expone que ella no se cree las acusaciones.

'Loli' afirma que ve a los socialistas "tibios". "Camaradas, estamos hablando de José Luis Rodríguez Zapatero, el progreso hecho presidente", se queja. La 'socialista' no se resigna y pide que se revindique el legado del expresidente socialista.

"No olvidemos lo que ese héroe ha conseguido para España", afirma, "el trajo el progreso real". Así, 'Loli' recuerda que, por ejemplo, aprobó el matrimonio homosexual. "Yo tengo amigos heteros que se hicieron gays solo para usar la ley de moda", cuenta.

La 'socialista' también recuerda que Zapatero retiró las tropas de Irak. "Sacó las tropas de Irak igual que Pedro Sánchez cogió el coche para recorrer España", expone. Otro de sus grandes hitos, como cuenta, fue el fin de ETA. "Él mismo cogió a esos sinvergüenzas, les dijo 'hasta aquí hemos llegado' y fue uno a uno desarmando a esa gente y descosiéndoles los pasamontañas", detalla.

"Y si no logró la paz en el mundo fue porque os pusisteis pesadísimos con la crisis y la prima de riesgo, y tonterías y se tuvo que ir el hombre del disgusto", añade. "Lo peor de todo es que nada de esto se le está teniendo en cuenta", se queja, "se le está tachando de corrupto y de delincuente".

'Loli' señala que quizá "todo este lío de la supuesta corrupción" quizá es un lapsus del expresidente. "En caso de haber cobrado esos dos millones es porque hubo una equivocación y en lugar de 'quiero comisiones para mí y mis hijas', lo mismo quiso decir 'voy a comprar camisones para mis hijas'".

"Wyoming, yo veo que tú no te estás tomando muy en serio todos mis argumentos para defender a Zapatero", le reprocha 'Loli' al presentador, "pero es que yo no me estoy inventando nada, porque todo esto ya lo ha dicho nuestro líder esta mañana en el Congreso, sólo que muchísimo mejor y con más belleza, claro".

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