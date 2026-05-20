Dani Mateo alucina con la canción de José Nogales para Ayuso: "Si fuera González Amador estaría un poco inquieto"

En su sección 'Aprendiendo de los mejores', Dani Mateo nos presenta a José Nogales, un influencer y "hombre del Renacimiento" que igual habla con sus ligues del estoicismo, que le dedica una canción a su musa: Isabel Díaz Ayuso.

En su sección 'Aprendiendo de los mejores', Dani Mateo nos presenta al mallorquín José Nogales, un influencer al que muchos prejuzgan por tener un físico de dios griego.

Lo que no saben es que él sufre, y mucho, porque cuando intenta hablar con sus ligues de Agustín de Hipona y su concepto del tiempo, Pablo de Tarso y sus cartas a los filipenses o el estoicismo de Marco Aurelio, no le siguen.

"Cuidado, José Nogales, porque igual te cruzas con una chica que sea seguidora de Arquímedes y te enseña la ley de la palanca", comenta Dani, para el que este influencer "es un hombre del Renacimiento". También domina la música, porque en lo que, según el colaborador de El Intermedio, es "un alarde prodigioso", Nogales ha "mejorado" una canción de Paulina Rubio para dedicársela a su musa: Isabel Díaz Ayuso".

"Ya se lo he dicho un millón de veces, presi. I love you, vente mamacita. Yo, tu león y tú mi periquita", entona Nogales, mientras que Dani cree que el novio de Ayuso debería estar "inquieto": "Vale que González Amador ofrece un ático de lujo, pero José Nogales le escribe canciones íntimas desde el corazón".

Pero Nogales también se cuida. De hecho, explica en sus redes cómo es su rutina diaria que empieza a las 5:00 de la mañana "desinflamando la mandíbula" y haciéndose "microrroturas en los pómulos". Después continúa leyendo la Biblia, lo que le "relaja bastante" y después se prepara en ayunas para su "cardio" y se come un limón con cáscara.

"Eso creo que no sale en la Biblia porque ni Jesús se atrevió a tanto", apunta Dani, para el que la lección que deja José Nogales es "que la gente más rara de Mallorca no está en Magaluf".

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